SANITA’ AVEZZANO: CENTRODESTRA REPLICA A DI PANGRAZIO, “CERCA SOLO VISIBILITA'”

Così in un comunicato stampa le segreterie cittadine di Fratelli d’Italia – Forza Italia – Noi Moderati, in risposta alle dichiarazioni del sindaco di Avezzano (L’Aquila), Giovanni Di Pangrazio, che ha attaccato la Regione Abruzzo a guida centrodestra, sulla siutaiozne della sanità territoriale.

“Prendiamo atto del comunicato stampa diffuso dai tecnici e dai lavoratori dell’ospedale di Avezzano, che di fatto smentisce il sindaco pro tempore e smaschera il suo tentativo di strumentalizzare una questione seria e delicata per fini meramente elettorali. È inaccettabile che si usino le difficoltà dei nostri medici e operatori sanitari, che con immane fatica garantiscono cure e assistenza in una struttura obsoleta, per gettare discredito su chi, invece, sta finalmente lavorando per realizzare il nuovo ospedale.

È bene ricordare che il fratello del sindaco, insieme alla sua parte politica, non solo non ha mai progettato la nuova struttura ospedaliera, ma ha lasciato la sanità in condizioni disastrose, rischiando di compromettere per sempre la possibilità di vedere realizzato un ospedale moderno e adeguato alle esigenze del territorio. Solo grazie alla Giunta Marsilio e alla buona politica del centrodestra si è riusciti a pianificare un nuovo assetto sanitario e ad avviare l’iter per la costruzione del nuovo ospedale, ormai in fase avanzata.

Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati invitano il sindaco Di Pangrazio a condurre la sua campagna elettorale basandosi sui contenuti e a spiegare ai cittadini ciò che non ha fatto nei suoi anni di governo cittadino, considerato anche che ha sempre fatto parte del comitato ristretto dei sindaci, invece di usare uomini e donne dell’ospedale per ottenere qualche minuto di visibilità. La sanità è una questione troppo importante per essere piegata alle esigenze di propaganda personale che danneggia anche l’immagine del nostro nosocomio a cui il sindaco evidentemente non vuole bene.

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari per l’eccellente lavoro che svolgono quotidianamente, con professionalità e dedizione, al servizio dei cittadini e della comunità.