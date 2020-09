SANOFI: L’AQUILANO ALESSANDRO AQUILIO ALLA GUIDA DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE

MILANO – Sanofi Italia sceglie Alessandro Aquilio alla guida della sua Direzione comunicazione per la filiale italiana. Proprio in Sanofi Italia, nello stabilimento di Scoppito (L’Aquila ) prima e negli uffici di Milano poi, Alessandro ha mosso i primi passi della sua carriera professionale.

“Abbracciare questa nuova sfida professionale è per me un po’ come tornare a casa – dichiara Alessandro Aquilio, direttore Comunicazione Sanofi Italia -. Oggi, il ruolo delle aziende farmaceutiche è più che mai centrale. Da una parte c’è un forte impegno nella ricerca di risposte a bisogni non ancora soddisfatti dei malati attraverso le attività di ricerca, sviluppo e innovazione. Dall’altra la responsabilità nei confronti di una società che cambia e dell’ambiente in cui viviamo, l’impatto sempre più riconosciuto sulla crescita del nostro Paese. Sono orgoglioso di poter contribuire al posizionamento di Sanofi e di far conoscere il valore che porta nelle aree terapeutiche, industriali e sociali in cui è storicamente impegnata e in quelle verso cui si sta orientando con forte determinazione”.

Quarant’anni, aquilano di nascita e milanese di adozione, Alessandro si è laureato in Comunicazione d’impresa presso l’Università di Macerata e ha poi conseguito il Master in Economia e Management dell’Università Liuc e l’Executive Leadership Program di Istud. Autore di libri e pubblicazioni sul ruolo della comunicazione nelle aziende e nella società, ha iniziato il suo percorso professionale proprio in Sanofi come Press Officer per poi continuare nel Pharma, in Novartis prima e in Dompé poi, dove ha personalmente seguito come Public Affairs & Corporate Communication Director il posizionamento del Gruppo, in Italia e all’estero.

Dal 2016 ha rivestito in Ikea il ruolo di Country Public Affairs & Communication Manager, occupandosi della strategia di comunicazione, posizionamento del brand e relazioni con gli stakeholders. Dal 2018, sempre in Ikea, è stato nominato inoltre Country Sustainability Manager, occupandosi della strategia del Gruppo svedese in ambito green.

Diversi i riconoscimenti ottenuti per alcune delle campagne di posizionamento sviluppate, tra questi quattro Leoni al Festival internazionale della Creatività e Comunicazione di Cannes, otto European Excellence Award e un Clio Award.

Nel nuovo ruolo Aquilio risponderà a Marcello Cattani, Country Lead Sanofi e Amministratore delegato del Gruppo per l’Italia: “Siamo felici di avere Alessandro nella nostra squadra. Sono certo che grazie alla sua ampia esperienza, anche al di fuori del nostro settore, saprà interpretare ed esprimere al meglio il ruolo che una realtà come Sanofi rappresenta nella società di oggi”, commenta Marcello Cattani.

