SCOPPITO – “Quello di Scoppito è uno stabilimento di rilevanza nazionale e internazionale, centrale per l’industria farmaceutica mondiale, non soltanto per l’importante produzione di principi attivi ma anche per la capacità di fare ricerca e sviluppo”.

Così il senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio, alla vigilia dell’importante evento che si terrà il prossimo 31 ottobre presso lo stabilimento Sanofi di Scoppito, alle porte dell’Aquila.

“L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito” sarà al centro del dibattito di alto livello con rappresentanti delle Istituzioni, del mondo economico e del territorio, per discutere il ruolo strategico delle scienze della vita nella nuova stagione della salute e dello sviluppo industriale.

Nel programma sono previsti gli interventi, tra gli altri, di Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e Made in Italy, di Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, di Lucia Albano, sottosegretario al Ministero Economia e Finanze, del commissario europeo Raffaele Fitto.

“Il Governo è impegnato a mettere al centro dell’agenda politica il settore farmaceutico, una delle voci più importanti e impattanti del nostro bilancio, come dimostra la manovra in approvazione in questi giorni – ha spiegato Liris – Certamente l’ambito geopolitico ed internazionale non ci agevola in questo momento, un contesto che pone delle incognite, anche per i dazi, in particolar modo che gli Stati Uniti. Occorre però ricordare che ci muoviamo in un ambito europeo e con maggiore forza possiamo superare tanti ostacoli per proseguire nella direzione dello sviluppo e della ricerca, attraverso investimenti non soltanto con fondi nazionali ma anche europei”.

“Sanofi, che è uno dei fiori all’occhiello del settore a livello mondiale – ha sottolineato il senatore – è pronta a raccogliere la sfida che in Europa si sta disegnando, anche sul fronte dei famosi dazi interni, quelli legati alla burocrazia, che sono molto più impattanti rispetto a quelli esterni. Si può lavorare molto, si può investire molto, e la realtà di Scoppito ha dimostrato di essere capace di rispondere a tante sfide che sono state sottoposte al nostro territorio nel corso degli anni”.

“Quello delle aree interne è un grande tema e nessuno avrebbe scommesso molto sulla capacità di sviluppo di quel tipo di tecnologie, di scoperte scientifiche che oggi rendono Sanofi centrale al programma mondiale. Il compito del legislatore è quello di agevolare, consentire che i vari livelli istituzionali collaborino per garantire piena operatività. Sanofi ha dimostrato di essere all’altezza dei compiti che le sono stati riservati dalla storia e dalla contemporaneità”, ha concluso Liris.

Programma del 31 ottobre

Modera i lavori Tonia Cartolano – giornalista Sky TG24

10:00 – 10:30

Un territorio che innova, un Paese che cresce

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Sen. Guido Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, Commissione Bilancio Senato

Emanuele Imprudente, Vicepresidente, Regione Abruzzo

Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016

Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila

Comune dell’Aquila, in attesa di delega da parte del sindaco Pierluigi Biondi

Loreto Lombardi, Sindaco di Scoppito

Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolitano dell’Aquila

10:30 – 10:50

L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo

PierMario Barzaghi, Partner, Head of ESG, KPMG Italia

10:50 – 11:10

La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio

Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care GBU, Sanofi

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

11:10 – 11:40

Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo

Fausta Bergamotto, Sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio)

11:40 – 12:35

L’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo

Ne discutono:

Fulvia Filippini, Head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta

Tiziana Magnacca, Assessore Attività produttive Regione Abruzzo (videomessaggio)

Paolo Quercia, Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ing. Ezio Rainaldi, Presidente Confindustria L’Aquila

Maria Grazia Cifone, Prorettrice vicaria con delega alla sanità e ai rapporti con il sistema sanitario, Università degli Studi dell’Aquila

On. Michele Picaro, Commissione Sanità Pubblica, Parlamento Europeo

Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute

Sen. Guido Liris, Commissione Bilancio, Senato

Nicoletta Verì, Assessore Salute Regione Abruzzo

12:35 – 13:00

Conclusioni

*Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta