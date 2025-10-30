SANOFI SCOPPITO: SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO, “INNOVAZIONE FARMACEUTICA LEVA PER SVILUPPO PAESE”

30 Ottobre 2025 09:52

L'Aquila - Politica, Scienza e ricerca

ROMA –  “Una visione istituzionale sull’innovazione nella salute e sull’importanza di politiche pubbliche capaci di catalizzare investimenti, incentivare la ricerca e promuovere un ecosistema favorevole allo sviluppo di soluzioni trasformative per i pazienti”.

A questo scopo, si legge in una nota, il sottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’aquilana Fausta Bergamotto domani, venerdì 31 ottobre, interverrà in qualità di relatore all’evento “L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito”, che si terrà presso lo stabilimento produttivo di Scoppito (L’Aquila).

L’appuntamento intende accendere i riflettori sull’innovazione come leva strategica per la competitività economica e lo sviluppo dell’Italia, con particolare attenzione al comparto delle Scienze della Vita.

Il programma:

 

Modera i lavori Tonia Cartolano – giornalista Sky TG24

 

10:00 – 10:30
Un territorio che innova, un Paese che cresce

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Sen. Guido Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, Commissione Bilancio Senato

Emanuele Imprudente, Vicepresidente, Regione Abruzzo

Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016

Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila





Comune dell’Aquila, in attesa di delega da parte del sindaco Pierluigi Biondi

Loreto Lombardi, Sindaco di Scoppito

Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolitano dell’Aquila

 

10:30 – 10:50
L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo

PierMario Barzaghi, Partner, Head of ESG, KPMG Italia

 

10:50 – 11:10
La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio

Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care GBU, Sanofi

Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito

11:10 – 11:40
Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo

Fausta Bergamotto, Sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta

Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio)

 

11:40 – 12:35





L’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo

Ne discutono:

Fulvia Filippini, Head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta

Tiziana Magnacca, Assessore Attività produttive Regione Abruzzo (videomessaggio)

Paolo Quercia, Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ing. Ezio Rainaldi, Presidente Confindustria L’Aquila

Maria Grazia Cifone, Prorettrice vicaria con delega alla sanità e ai rapporti con il sistema sanitario, Università degli Studi dell’Aquila

On. Michele Picaro, Commissione Sanità Pubblica, Parlamento Europeo

Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute

Sen. Guido Liris, Commissione Bilancio, Senato

Nicoletta Verì, Assessore Salute Regione Abruzzo

 

12:35 – 13:00
Conclusioni

*Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale

Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta

 

