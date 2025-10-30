SANOFI SCOPPITO: SOTTOSEGRETARIO BERGAMOTTO, “INNOVAZIONE FARMACEUTICA LEVA PER SVILUPPO PAESE”

ROMA – “Una visione istituzionale sull’innovazione nella salute e sull’importanza di politiche pubbliche capaci di catalizzare investimenti, incentivare la ricerca e promuovere un ecosistema favorevole allo sviluppo di soluzioni trasformative per i pazienti”.
A questo scopo, si legge in una nota, il sottosegretario di Stato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’aquilana Fausta Bergamotto domani, venerdì 31 ottobre, interverrà in qualità di relatore all’evento “L’impatto dell’innovazione farmaceutica per la competitività e la crescita del Paese: l’eccellenza di Sanofi a Scoppito”, che si terrà presso lo stabilimento produttivo di Scoppito (L’Aquila).
L’appuntamento intende accendere i riflettori sull’innovazione come leva strategica per la competitività economica e lo sviluppo dell’Italia, con particolare attenzione al comparto delle Scienze della Vita.
Il programma:
Modera i lavori Tonia Cartolano – giornalista Sky TG24
10:00 – 10:30
Un territorio che innova, un Paese che cresce
Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito
Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta
Sen. Guido Liris, Presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, Commissione Bilancio Senato
Emanuele Imprudente, Vicepresidente, Regione Abruzzo
Guido Castelli, Commissario Straordinario alla Ricostruzione del sisma 2016
Giancarlo Di Vincenzo, Prefetto dell’Aquila
Comune dell’Aquila, in attesa di delega da parte del sindaco Pierluigi Biondi
Loreto Lombardi, Sindaco di Scoppito
Mons. Antonio D’Angelo, Arcivescovo metropolitano dell’Aquila
10:30 – 10:50
L’impatto di Sanofi in Italia e nella Regione Abruzzo
PierMario Barzaghi, Partner, Head of ESG, KPMG Italia
10:50 – 11:10
La trasformazione del sito di Scoppito tra scienza, industria e territorio
Daniela Ottini, Head of M&S for Specialty Care GBU, Sanofi
Alessandro Casu, Direttore stabilimento Sanofi Scoppito
11:10 – 11:40
Il valore dell’innovazione biofarmaceutica per l’Italia: come si costruisce un ecosistema competitivo
Fausta Bergamotto, Sottosegretario Ministero delle Imprese e Made in Italy
Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato Sanofi Italia e Malta
Lucia Albano, Sottosegretario Ministero Economia e Finanze (videomessaggio)
11:40 – 12:35
L’importanza delle Life Science per l’Italia e per la regione Abruzzo
Ne discutono:
Fulvia Filippini, Head of Public Affairs Sanofi Italia e Malta
Tiziana Magnacca, Assessore Attività produttive Regione Abruzzo (videomessaggio)
Paolo Quercia, Analisi delle politiche pubbliche e coordinamento statistico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Ing. Ezio Rainaldi, Presidente Confindustria L’Aquila
Maria Grazia Cifone, Prorettrice vicaria con delega alla sanità e ai rapporti con il sistema sanitario, Università degli Studi dell’Aquila
On. Michele Picaro, Commissione Sanità Pubblica, Parlamento Europeo
Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Servizio Sanitario Nazionale, Ministero della Salute
Sen. Guido Liris, Commissione Bilancio, Senato
Nicoletta Verì, Assessore Salute Regione Abruzzo
12:35 – 13:00
Conclusioni
*Raffaele Fitto, Commissario europeo per la politica regionale
Marcello Cattani, Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta
