ROMA – Nel terzo trimestre 2025 il gruppo farmaceutico francese Sanofi ha registrato vendite per oltre 12,4 miliardi di euro, in crescita del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2024 (+7% a tassi di cambio costanti), trainate in particolare dalla performance dell’anticorpo monoclonale dupilumab che per la prima volta ha superato i 4 miliardi in un trimestre (4,2 mld, +26,2% a tassi di cambio costanti).

I lanci pharma hanno aumentato le vendite del 57,1%, a un miliardo. In calo i vaccini, che hanno segnato un -7,8%, a 3,4 miliardi. L’utile netto per azione è stato di 2,91 euro (+7%, +13,2% a tassi di cambio costanti).

Guardando all’intero esercizio, il colosso parigino – che conta uno stabilimento di eccellenza a Scoppito, alle porte dell’Aquila – continua a prevedere una crescita delle vendite a una cifra alta a tassi di cambio costanti, confermando l’attesa di un forte rimbalzo dell’utile netto per azione, con una crescita a due cifre basse, prima del programma di riacquisto di azioni proprie.

“Abbiamo continuato a lavorare seguendo la nostra strategia e il momentum di crescita è proseguito nel terzo trimestre con vendite in aumento del 7% su una base di confronto elevata rispetto allo scorso anno – dichiara il Ceo di Sanofi, Paul Hudson – I nuovi farmaci e vaccini lanciati sono cresciuti del 40,8%. Dupilumab è cresciuto del 26,2% e ha superato per la prima volta sia i 4 miliardi di euro di vendite trimestrali globali sia i 3 miliardi di euro negli Stati Uniti, nonostante un impatto valutario sfavorevole”.

“Come previsto, il nostro business dei vaccini antinfluenzali è diminuito a causa della maggiore concorrenza sui prezzi e del calo del tasso di vaccinazione. L’utile netto per azione è aumentato del 13,2%, sostenuto da una spesa disciplinata, dalla priorità alla R&S e dall’efficienza operativa. Dopo 3 trimestri di crescita redditizia, ribadiamo le nostre previsioni per il 2025”.