SANREMO – Una macchina, una “bolla”, che è riuscita a contenere il rischio contagio da Covid-19 quella messa in piedi dalla Rai per il Festival di Sanremo: su ben 5.300 tamponi rapidi effettuati in una decina di giorni, solo 9 positivi, poi ridottisi a 8 dopo il test d verifica molecolare. Controlli che venivano effettuati con turnazione media di 48-72 ore a testa, ma in tantissime occasioni – specie per quanti per ragioni di attività all’Ariston – anche ogni 24 ore.

