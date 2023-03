SANREMO, AGCOM: AVVIATO ITER SANZIONI SU USO INSTAGRAM

ROMA – Il Consiglio dell’Autorità ha esaminato oggi le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni “Prima Festival”, “73mo festival della canzone italiana di Sanremo” e “Sanremo start” di RaiUno, relative alla pubblicità occulta, all’utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco.

Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio.

Lo rende noto un comunicato dell’Agcom.

Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi, conclude il comunicato.