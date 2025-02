SANREMO: L’ABBRACCIO DI GABBANI A LUCIANO, DA FOSSACESIA L’INVITO AL “PARCO DELLA GENTILEZZA”

FOSSACESIA – Ha realizzato il sogno di un suo grande fan incontrando e abbracciando il “signor Luciano” che fuori dal Teatro Ariston, nei giorni del Festival di Sanremo, con un megafono in mano, chiamava “Gabbani, Gabbani!” sperando di attirare l’attenzione.

Un incontro diventato virale sui social, tanto che il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, in una nota ha espresso “gioia per il successo dei video che vedono il nostro concittadino Luciano Stante, noto per il suo impegno nel promuovere il territorio, al fianco di Francesco Gabbani con oltre 12 milioni di visualizzazioni”.

“Luciano, che ogni anno raggiunge Sanremo, è un simbolo della passione per la musica e della tradizione, rimanendo per tutta la durata del Festival davanti al Teatro Ariston, con il suo megafono”, spiega il primo cittadino.

“La disponibilità e la gentilezza mostrate dall’artista nei confronti di Luciano, così come la sua sensibilità verso le persone più fragili, sono state un esempio di grande valore – sottolinea il sindaco – Gesti di questo tipo sono rari, soprattutto in personaggi di tale calibro. Ha toccato profondamente tutti i cittadini di Fossacesia”.

“Fossacesia ha recentemente realizzato il ‘Parco della Gentilezza’, un nuovo spazio pubblico che verrà inaugurato a breve. Questo parco è stato progettato per celebrare il valore della gentilezza, un gesto che può abbattere barriere, favorire il dialogo e portare cambiamento in tempi segnati da crisi e difficoltà sociali”.

In un’ottica di condivisione dei valori di solidarietà e positività, “l’Amministrazione comunale ha inviato ieri una lettera ufficiale a Francesco Gabbani, invitandolo calorosamente a partecipare all’inaugurazione del parco”.

Il taglio simbolico del nastro avverrà insieme al sindaco Di Giuseppantonio, a Luciano e altre persone sole e più fragili: “Un momento che rappresenterebbe un segno tangibile di speranza, amicizia e di un futuro migliore, ispirato dalla gentilezza e dall’amore per gli altri”.

“La partecipazione dell’artista a questa cerimonia porterebbe un grande valore simbolico, trasformando il parco in un luogo dove la gentilezza, la solidarietà e il rispetto sono al centro di una città che crede nel cambiamento positivo. L’invito a Francesco Gabbani è, quindi, un riconoscimento della sua sensibilità e del suo impegno verso valori che tutti condividiamo, e si spera che la sua presenza possa contribuire a diffondere il messaggio di un mondo migliore”, conclude.