SANREMO, MARSILIO INCONTRA DIRETTORE D’ORCHESTRA MELOZZI: “CONFRONTO SU IDEE E PROGETTI”

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato questo pomeriggio il maestro Enrico Melozzi, direttore d’orchestra che ha accompagnato sul palco dell’Ariston i Maneskin, vincitori del Festival di Sanremo 2021.

“Nel corso dell’incontro ho avuto modo di congratularmi con il maestro Melozzi a nome dell’intero Abruzzo per il successo ottenuto a Sanremo e di confrontarmi con lui su idee e progetti da poter realizzare per promuovere la musica classica e non solo. Sono certo che la bravura, l’energia e la determinazione mostrate da Melozzi sul palco dell’Ariston potranno essere d’aiuto per creare eventi di risonanza nazionale anche nella nostra regione”, ha dichiarato il presidente Marsilio.

