SANREMO: NIENTE VIDEO, ZELENSKY INVIERA’ UN TESTO

SANREMO – “Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino Zelensky ieri: non invierà un video, ma un testo” che sarà letto sul palco da Amadeus.

Lo annuncia il direttore dell’Intrattenimento di prime time Rai Stefano Coletta.

“Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente”. Ha continuato Coletta, rispondendo a una domanda sul controllo preventivo della Rai sul messaggio di Zelensky.

“Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni”, ha aggiunto spiegando poi che il messaggio verrà letto da Amadeus stesso.

Amadeus intanto dice di trovare “molto romantico avere una lettera e poterla leggere”.

“Si è parlato molto di questo intervento: il desiderio del presidente ucraino era di esserci. Ma lui stesso non aveva detto: ‘sarò in presenza’ o ‘in videomessaggio’. Poi tramite ambasciatore ha espresso il desiderio di scrivere una lettera. La leggeremo come mi arriverà. Abbiamo solo chiesto che sia già tradotta in italiano”.