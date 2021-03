SANREMO, ORIETTA BERTI E I PEPERONCINI DI VASTO: “IL MIO ELISIR, LI MANGIO SEMPRE PRIMA DI CANTARE””

SANREMO – Rosso come il peperoncino di Vasto (Chieti) con cui cura le sue corde vocali: Orietta Berti è diventata la star dei social nei giorni del festival di Saremo per i suoi abiti particolari ma anche per la sua inconfondibile voce.

“Merito del mio elisir: i peperoncini di Vasto, quelli di media piccantezza, che mi faccio arrivare tutto l’anno e che mi servono per schiarire la gola e la voce. Mentre mi recavo all’Ariston, me li sono mangiucchiati insieme con pezzettini di pane: è un modo naturale e potentissimo di nutrirsi prima di mettersi a cantare”.

La canzone “Quando ti sei innomorato” l’ha dedicato al marito Osvaldo: “La prima sera l’ho chiamato e mi ha detto: non posso dire niente perché piango troppo”, ha raccontato Orietta commossa. “Questa canzone è la nostra storia”, ha aggiunto. Quanto alla voce, tra le poche a non essere stata aiutata da “effetti” nella gara sanremese, la Berti ha rivelato: “Mangio peperoncini prima di cantare. Perché oltre a pulirti la gola, fanno le veci del cortisone, sono pieni di vitamina C. Li uso dall’età di 18 anni. Ne ho portata una borsa intera, ne è rimasta la metà”.

