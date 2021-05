SANSIFICIO DI POGGIOFIORITO, ARRIVA L’INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA BARBARA STELLA

POGGIOFIORITO – La pentastellata regionale Barbara Stella presenterà un’interrogazione all’assessore regionale competente sulla questione che in questi giorni sta interessando il Comune di Poggiofiorito, relativamente alla presunta irregolarità di un sansificio della zona che pare stia causando odori nauseabondi, molesti e intollerabili per i residenti dell’area.

“Tanti cittadini mi hanno sollecitato ad intervenire a riguardo ed a verificare, avendo constatato diverse perplessità in merito alla vicenda: da quanto appreso dalla stampa sembrerebbe che l’impianto sia privo dei certificati di collaudo e agibilità e che la Regione, nonostante fosse a conoscenza di tutto ciò, non sia intervenuta nella revisione dell’autorizzazione ambientale che risale al 2015”, interviene la Consigliera regionale del M5S.

E prosegue, “le problematiche che lamenta la popolazione vanno avanti oramai da anni. Pare che già nel 2017 la Regione avesse diffidato la stessa azienda, sospendendone di fatto le attività, dopo che l’Arta aveva accertato un’emissione in atmosfera di monossido di carbonio con un valore tre volte superiore ai livelli consentiti dalla legge”.

Conclude la Consigliera regionale Barbara Stella, “per questo interrogherò la giunta per comprendere come stiano effettivamente le cose e per capire come abbia intenzione di intervenire affinché si possa risolvere una volta per tutte questa problematica. Il diritto di impresa, sicuramente di fondamentale importanza per la crescita del tessuto economico dell’area, non può e non deve mai perdere di vista la tutela ambientale e il diritto alla salute, nel pieno rispetto del territorio circostante e degli abitanti del luogo che non possono di certo essere messi in secondo piano e che anzi, la Regione deve assolutamente ascoltare e tutelare”.