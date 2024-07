SANTA MARIA DEL PONTE: DOMENICA ARRIVA LA FANFARA BERSAGLIERI DI ROMA CAPITALE

L’AQUILA – Un momento di aggregazione e vivacità nel bellissimo borgo di Santa Maria del Ponte, in provincia dell’Aquila, aperto a tutta la comunità nella Media Valle dell’Aterno: l’appuntamento è per domenica 28 luglio, dalle ore 18:30, in compagnia della celebre Fanfara Bersaglieri “Nulli Secundus” di Roma capitale.

L’evento è patrocinato da Regione Abruzzo, Usrc, Parco Sirente-Velino e Comune Tione degli Abruzzi. Ad organizzare è l’Associazione culturale e ricreativa Santa Maria del Ponte.

“Un appuntamento che vuole mettere in vetrina – si legge nella nota – e accendere i riflettori sul suggestivo borgo antico tra i borghi del respiro, e dintorni, attirando turisti nuovi e richiamando turisti di ritorno, facendo leva su aspetti immateriali del patrimonio culturale identitario: insieme musica, tradizione, amor di Patria con l’abilità dei Bersaglieri, che non mancano mai di suscitare entusiasmo e regalare sorrisi”