SANTA MARIA IMBARO, INVESTITO DOPO TAMPONAMENTO TRA AUTO E FURGONE: GRAVE 71ENNE

SANTA MARIA IMBARO – Un uomo di 71 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio a Santa Maria Imbaro (Chieti) dopo essere stato coinvolto in un tamponamento fra un’auto e un furgoncino.

In base alla ricostruzione dei Carabinieri, l’uomo si trovava in una strada stretta mentre il furgone avrebbe tamponato l’auto che nell’impatto ha perso il controllo travolgendo l’uomo. Il 71enne, subito soccorso dai sanitari, è stato stabilizzato, intubato e poi trasferito con l’elicottero del 118 in codice rosso all’ospedale di Pescara dove ora è in prognosi riservata.