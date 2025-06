SANTA MARIA IMBARO: PRESENTATA LA 15ESIMA EDIZIONE DELLA CARD “DAI TRABOCCHI ALLA MAIELLA”

SANTA MARIA IMBARO – Una vera e propria vetrina dell’accoglienza locale, con consigli su cosa visitare, esperienze da non perdere e vantaggi esclusivi per i turisti. È stata presentata venerdì 6 giugno 2025, presso l’Azienda Agricola La Vinarte di Santa Maria Imbaro (CH), la nuova Card “Dai Trabocchi alla Maiella”.

Un modello aggregativo che coinvolge gli operatori dell’offerta turistica territoriale, sperimentata nel 2006, che quest’anno giunge alla sua 15ª edizione, disponibile in formato cartaceo e digitale.La presentazione si è svolta con un nuovo format partecipativo, che ha visto protagonisti gli operatori del circuito, invitati a presentare le proprie strutture e attività. Un momento di condivisione e confronto che ha favorito il networking tra imprese turistiche, rafforzando la rete di relazioni e collaborazioni sul territorio.

Anche per il 2025, il progetto è promosso dalla DMC “Terre del Sangro Aventino”, in collaborazione con il Parco Nazionale della Maiella. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Comuni, operatori turistici e gestori dei siti culturali e naturalistici del territorio, con l’obiettivo di promuovere un’offerta integrata che valorizzi tanto la Costa dei Trabocchi quanto l’area interna, dalla Val di Sangro alla Maiella Orientale.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la card conferma il suo percorso di digitalizzazione, con una Web App aggiornata e ricca di contenuti, affiancata da un pieghevole cartaceo rinnovato nella grafica. I turisti possono accedere a informazioni in tempo reale su orari, luoghi da visitare e vantaggi riservati ai possessori della card, utilizzabile sia per ottenere ingressi a tariffa ridotta che sconti su ristorazione, partecipazione ad esperienze e acquisto di prodotti tipici.

A partire da oggi, la card sarà distribuita gratuitamente presso strutture ricettive, esercizi convenzionati e info point turistici del territorio. In totale, verranno veicolati 35.000 pieghevoli, per un totale di 70.000 card, oltre a quelle generate digitalmente sulla web app www.daitrabocchiallamaiella.it .

Nel 2025 anche il Comune di Guardiagrele farà parte nel circuito della Card, una delle perle d’Abruzzo, che arricchisce ulteriormente l’offerta del progetto, coinvolgendo altri operatori e realtà museali.

All’incontro hanno partecipato gli operatori turistici, i Sindaci del territorio, il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale con delega al Turismo, Daniele D’Amario, il quale ha dichiarato: “questo tratto d’Abruzzo, più di altri, consolida una tradizione che vede una proficua collaborazione tra pubblico e privato nella gestione dell’accoglienza turistica. La Card dai Trabocchi alla Maiella è un modello che rende tutti partecipi e coinvolti nelle sorti del turismo in quest’area”.

Negli anni, la card si è affermata come uno strumento utile per turisti e operatori, favorendo un turismo consapevole, diffuso e sostenibile. Anche nel 2025, si conferma come una risorsa fondamentale per raccontare – con accoglienza e qualità – il territorio “Dai Trabocchi alla Maiella”.