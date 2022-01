SANT’AGNESE 2022, GLI ELETTI TRA “JI CINCIARI” AL 21ESIMO ANNO DI ATTIVITA’

Per la 21esima edizione di Sant’Agnese by Ji Cinciari, i componenti, tutti muniti di green pass e previo tampone, si sono riuniti presso Ju Boss e hanno eletto le malelingue per il 2022:

Presidente – Luca Serani

Segretario – Stefano Stecconi

Mamma deji cazzi dej’atri – Marco Moscardelli

Saccocce a ciammarica – Angelo Amadio Scarsella

Lima Sorda – Stefano Masci

Mimì e Cocò – Francesco Facchin e Marco Moscardelli

Capisciò – Andrea Cipolloni

Ju Porcu – Francesco Giuliani

Lengua sozza – Antonio Fruci

‘Occa a sciarpella – Stefano Scotti

Ju Peggiore – Christian Masci

Vengo a ora de magnà – Marco Ricci