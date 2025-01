SANT’AGNESE 2025: LE CARICHE DELLA NOBILE ACCADEMIA DELLA LONZA

L’AQUILA – Ventisettesima edizione di Sant’Agnese della Nobile Accademia della Lonza.

Di seguito la nota completa.

Emozioni e colpi di scena in una delle congreghe storiche aquilane con la conquista della Presidenza da parte di Luigi Cavalli per la prima volta assoluta.

Si riconfermano invece sia il “pompiere” Massimiliano Celestini alla carica di Mamma…, sia il centauro Renato Leonardis come Lima Sorda mentre Fabio Gramenzi si è affermato come Recchia Fredda, Tony Angelini come Lavannara e lo scorbutico Fabio Golia, incredibilmente con un solo voto, è riuscito a giungere alla carica di Zillusu!

Al momento della nomina del Segretario però, il noto dirigente Pietro Di Benedetto, facendo pesare il suo ruolo e ricattando palesemente il neo Presidente, si è di fatto imposto per la prestigiosa carica!

Dopo l’insediamento di Trump negli USA si prevedono tempi bui anche nella Congrega dato che il principale eletto è un noto vegetariano brucatore seriale pertanto è ipotizzabile una coercitiva campagna di salvaguardia della pecora per tutto il 2025!

Riepilogo eletti:

Presidente – Luigi Cavalli

Mamma… – Massimiliano Celestini

Recchia Fredda – Fabio Gramenzi

Lima Sorda – Renato Leonardis

Lavannara – Tony Angelini

Zillusu – Fabio Golia

Segretario – Pietro Di Benedetto