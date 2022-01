SANT’AGNESE: “BALLA CHE TE PASSA”, PROROGA E “SEMESTRE BIANCO” FINO A GIUGNO

L’AQUILA – Per il secondo anno consecutivo, le massime autorità della “Confraternita Balla che te passa” dell’Aquila hanno deciso, causa la pandemia tuttora in atto, il rinvio della tradizionale conviviale di Sant’Agnese prevista per venerdì 21 gennaio come da secolare tradizione cittadina.

Al contempo, anche in vista delle elezioni del nuovo capo dello Stato, si è deciso di concedere agli eletti 2020 una protrazione della permanenza nelle cariche fino al 21 giugno 2022 per un “semestre bianco” nell’opportunità di organizzare una inedita cena agnesina estiva ove procedere, finalmente, alla “rottamazione” degli eletti di oltre due anni fa.

Restano, pertanto, in prorogatio il “Priore” Rino De Vecchis, la “Lima Sorda” Renato Sebastiani, lo “Zellusu” Ennio Cipollino e la “‘Occa aperta” Nadia Lemme.

Continueranno a indossare per altri 6 mesi le insegne in velluto finemente lavorate, fino alla prossima edizione che sarà la ventiquattresima del gruppo, ormai vicino alle nozze d’argento.

Completano il direttivo il “Presidente” Emerito, Umberto Pilolli, la “Lavannara” Emerita, Rita Ferella, e la “Mamma deji cazzi deji atri” Emerita, Alberto Orsini, che ha ereditato il titolo dal padre Alessandro. Segretario a vita è Enrico Barigelli.