SANT’AGNESE, GLI ELETTI DELLA CONFRATERNITA “DE ECCO O DE FORE CO L’AQUILA NEJU CORE”

L’AQUILA – La confraternita “De ecco o de fòre co L’Aquila neju core” è stata fondata nel 2015 da un gruppo di amici/ex-colleghi universitari, aquilani e non, che come denominatore comune hanno l’amore ed un legame forte con la Città di L’Aquila, grazie alla quale è nata la bella amicizia che contraddistingue, ad oggi, la nostra confraternita.

Proprio per questa nostra grande amicizia e per questo immenso amore che ci lega alla nostra amata città che, nonostante il periodo un po’ particolare, abbiamo cercato di essere virtualmente vicini seppur lontani gli uni dagli altri.

Nel rispetto delle norme anti-Covid, la tanto attesa edizione del 2021 si è svolta in videoconferenza il giorno 23/01/2021 presso il ristorante “Google Meet” e, a seguito di votazione democratica effettuata online (organizzata nei dettagli dalla meravigliosa presidenza uscente), sono state conferite le seguenti cariche:

Ju Presidente: Ilaria Tomassi

Ju Segretariu: Alessandra Troia

La Mamma deji C…. deji atri: Nicola Di Battista

Rencoppò: Luca Centofanti

La Lima Sorda: Luigina Scarsella

Ju Capisciò – Ju capiscionista: Orlando De Lauretis

La jatta furastica: Carmen Rago

Non ji sta bonù nu zippu n’culu: Andrea de Leo

Occa aperta – Occa a mascherina: Simone Pasanisi

Ju Social: Giuseppe Cimmino

La tamponara: Federica Durante

Lengua ‘nfetta: Mario Di Giorgio

Un ringraziamento speciale va alle nostre meravigliose mascotte: Pierfrancesco, Lorenzo, Giulia, Pietro, Sofia, Marco ed Elisabetta

