SANT’AGNESE L’AQUILA: LE NOMINE DELLA NOBILE CONFRATERNITA DEI DEVOTI DELLA CANTINA JEMO ‘NNANZI

L’AQUILA – La Nobile Confraternita dei Devoti della Cantina “Jemo ‘nnanzi” si è riunita in conviviale conclave, secondo l’usuale rito del “portetecheccosa”, nel cuore del centro storico dell’Aquila, in Domus Zeccorum in Via del Guasto dal 1927, “osando all’unisono quasi sommessamente dire offreghete!”.

La conviviale è iniziata con un brindisi alla memoria di Aurelio Nolletti, “Mastro cantore nostro, che solo fisicamente non è tra noi a festeggiare la Sant’Agnese, ma quest’anno è insieme a noi Daniela, sua figlia, con nostra grandissima gioia”.

“La serata è proseguita con cena pantagruelica allietata da frizzi e lazzi aquilanissimi”.

Le cariche, come ogni anno, sono state “adattate” a quello che è sembrato essere alla Confraternita l’evento di maggior rilievo nel 2024 nell’ambito cittadino : i 600 anni dalla vittoria su Braccio Fortebraccio, Conte di Montone! Per cui la Confraternita ha così votato ed eletto : Presidente, Fortebraccio, Indiana J.A. (al secolo Cesare Ianni); Vice Capitano, Sa’ (al secolo Sandro Zecca); Lima Braccesca, Ju Bolognese (al secolo Roberto Maccarrone); Lengua Montona, Lili (al secolo Liliana Biondi); Lavannara alla fonte de Porta Barete, Calascì (al secolo Annamaria Pasquali); Fortemesciatrice, Cochi (al secolo Alessandra Tacchin); Mamma de ji Bracci de j’atri, Pallina (al secolo Paola Tito); Recchia de Monto’, Palvo (al secolo Stefano Ianni); Montoncino, il più giovane partecipante, Michele Maccarrone.