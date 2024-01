SANT’AGNESE: RINNOVATE LE CARICHE DELLA CONGREGA AQUILANA “QUELLI DI VIA PORCELLA”

L’AQUILA – Sono state rinnovate le cariche della congrega “quelli di Via Porcella” per Sant’Agnese 2024 a seguito di votazioni svolte il giorno 21 u.s. presso la pizzeria “Il focolare di Bacco” 1. GRAN CIAMBELLANO: CARLO SCARSELLA 2. LA MADRE BADESSA: ANGELA TORELLI 3. LENGUA ZOZZA : EMILIA CASTELLUCCI 4. JU CAPISCIO’ : CRISTINA BULTRINI 5. LA COMMARE: ROBERTA PELLICCIONE 6. LA SOCERA DELLA MAMMA DEJI C….. : MARIA COLAGRANDE 7. JU ZELLUSU: ROSARIO PANEBIANCO 8. RECCHIE FREDDE : SANDRO COLAGRANDE 9. LA MAMMA DEJI C…… : MAURIZIO DE SANTIS 10. NON JI STA BONU NU ZIPPU ‘NC…. : MAURIZIO SISTA.