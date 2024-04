SANTANGELO: “VIA LIBERA ALLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE ABRUZZESI DELLE BORSE DI STUDIO”

PESCARA – Via libera allo scorrimento integrale delle graduatorie delle Borse di studio che fanno capo alle Aziende per il diritto allo studio (Adsu). Lo rende noto l’assessore regionale alla Ricerca e all’Università, Roberto Santangelo, dopo l’intesa raggiunta con la Commissione europea che ha autorizzato l’utilizzo di risorse dell’FSE Plus per finanziare le borse di studio. La risorse dell’Fse che verranno destinate alle Borse di studio relative all’anno accademico 2023/2024 ammontano a 7,3 milioni di euro e permetteranno alle Adsu di avviare le procedure di scorrimento delle graduatorie entro il prossimo 30 aprile.

“Un risultato – ha voluto sottolineare l’assessore regionale Roberto Santangelo – reso possibile grazie alla sinergia delle strutture amministrative regionali coinvolte e all’interlocuzione tra l’Autorità di gestione e la Commissione europea che hanno permesso di integrare con 7,3 milioni la disponibilità di 5 milioni prevista nel bilancio regionale”.