SANTE MARIE, “ACCUSATA DA VICESINDACO DI NON ESSERE ABBASTANZA DISABILE”, DENUNCIA CODACONS

L’AQUILA – “‘Non sei abbastanza disabile’: è così che avrebbe esordito il vicesindaco del Comune di Sante Marie (L’Aquila) rivolto ad una cittadina affetta da disabilità che aveva parcheggiato la propria auto nel posto riservato ai disabili, nonostante fosse munita di regolare contrassegno”.

La vicenda viene denunciata dalla stessa protagonista, Giulia Ventura, che si è rivolta allo Sportello disabilità del Codacons.

Secondo il racconto della signora Ventura, il vicesindaco, Vincenzo Zangrilli, l’avrebbe accusata di abusare del proprio diritto di parcheggiare nel posto riservato, solo perché – a suo parere – potendo deambulare, non era “abbastanza disabile”, umiliando così pubblicamente la donna e il suo compagno, tanto da indurli ad andare via.

Ma va tenuto presente che “il diritto di una persona affetta da disabilità a parcheggiare nel posto auto ad essa riservato non dipende, e non è mai dipeso, dalla facoltà della stessa di deambulare, bensì da uno stato di salute compromesso che viene giudicato da commissioni mediche pubbliche, le quali provvedono eventualmente a rilasciare l’apposito contrassegno – spiega il Codacons – Se i fatti così come denunciati dalla signora Ventura venissero confermati, apparirebbe davvero grave il comportamento del vicesindaco che, si ricorda, rappresenta un’autorità pubblica oltre che un pubblico ufficiale”.

Il Codacons, che attraverso il suo Sportello Disabili combatte quotidianamente per la tutela dei diritti dei disabili e per la loro promozione, invita tutti i cittadini affetti da disabilità a denunciare eventuali casi di abusi e mancato rispetto dei diritti, inviando una mail all’indirizzo sportellodisabili[email protected]