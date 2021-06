SANTE MARIE, ARRIVA IL “BEAUTY BUS”: DOMANI AL VIA RIPRESE DEL PROGRAMMA DI FEDERICO FASHION STYLE

SANTE MARIE – Arriverà in piazza Aldo Moro a Sante Marie (L’Aquila) il “Beauty bus” di Federico Fashion Style.

“Il celebre Hair Stylist arriverà con il suo scintillante salone itinerante per trasformare le donne marsicane in vere e proprie principesse”, viene annunciato in una nota.

Il “Beauty bus” sarà a Sante Marie a partire da questo pomeriggio e già domani inizieranno le riprese del programma televisivo che andrà in onda su Real Time a fine agosto.

Per l’occasione sarà creata un’area contingentata con staff e partecipanti rigorosamente tamponati, intorno le fans di Federico potranno assistere alla registrazione e scattarsi selfie e foto ricordo con l’Hair Stylist. Le aspiranti protagoniste del programma tv, che arrivano da tutta la Marsica, già domani mattina avranno modo di incontrare Federico e capire come vorrà trasformarle a suon di forbici, spazzola e phon. Le registrazioni di “Beauty bus” andranno avanti fino a mercoledì tra piazza Aldo Moro e altri scorci caratteristici di Sante Marie.