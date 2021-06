SANTE MARIE, ARRIVA L’EMPORIO DEI BORGHI IN PIAZZA ALDO MORO

SANTE MARIE – Conto alla rovescia per l’apertura dell’Emporio dei borghi in piazza Aldo Moro a Sante Marie (L’Aquila).

La Cooperativa Sette Borghi ha iniziato il suo cammino e sta mettendo a punto diverse iniziative su tutto il territorio comunale.

“Tra i tanti progetti in programma per l’estate c’è l’apertura dell’Emporio che sta prendendo forma giorno dopo giorno. Sarà un punto di riferimento per le eccellenze culinarie e artigianali del Comune di Sante Marie, un posto dove acquistare, già a partire dall’estate, i prodotti tipici locali, i manufatti artigianali realizzati dai soci della cooperativa o i gadget del Cammino dei Briganti e del Cammino di Corradino”, si legge in una nota.

“Domenica l’insegnante Antonella D’Angelo ha iniziato a dipingere l’ingresso dell’Emporio dei Borghi con un affresco su Sante Marie. L’opera, che ha attirato subito la curiosità di molti passanti e turisti arrivati in paese per percorrere il cammino dei briganti in questi giorni, è un turbinio di colori che darà il benvenuto a tutti i clienti dell’Emporio”.