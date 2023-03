SANTE MARIE: AVVIATA LA PROMOZIONE DEL PAESE ALLE BORSE DEL TURISMO DI MILANO, NAPOLI E BERLINO

SANTE MARIE -Prosegue l’attività di promozione dell’amministrazione del Comune di Sante Marie per far conoscere le attrazioni e le bellezze del territorio. Grazie alla collaborazione con la cooperativa di comunità “Sette borghi” è stata avviata nei mesi invernali un’attività di promozione che ha toccato diverse fiere: la borsa internazionale del turismo a Milano, la borsa mediterranea del turismo a Napoli e la fiera del turismo Itb di Berlino in Germania.

Il percorso di lancio del Comune di Sante Marie si concluderà nel fine settimana con la partecipazione a “Fa’ la cosa giusta”, la più grande fiera italiana che parla di biologico, mobilità sostenibile e turismo responsabile. “Ci siamo resi conto che era necessario affiancare alle tante iniziative che abbiamo lanciato negli ultimi anni nel nostro territorio un percorso di promozione”, ha spiegato il sindaco, Lorenzo Berardinetti, “proprio per questo abbiamo deciso di programmare nei mesi invernali, dove la maggior parte delle attività sono ferme, un calendario di promozione attraverso le fiere. Abbiamo realizzato una piccola guida di Sante Marie e delle sue bellezze e l’abbiamo portata a Milano, a Napoli e a Berlino nei padiglioni dedicati all’Abruzzo. In queste occasioni abbiamo avuto modo di interloquire con i tour operator, di confrontarci con gli altri amministratori presenti e di far conoscere la nostra realtà”.

Non solo il Cammino dei Briganti, percorso ad anello di 100 chilometri che parte e torna a Sante Marie attraversando le montagne abruzzesi e laziali, ma anche la riserva naturale grotte di Luppa, la grande panchina, le falesie per l’arrampicata e la ciclovia della castagna sono stati presentati dagli amministratori e dai membri della cooperativa di comunità nelle varie fiere.

“Ultima tappa sarà Milano dove sabato parteciperemo a Fa’ la cosa giusta”, ha concluso Berardinetti, “abbiamo già avuto molti contatti con tour operator e professionisti del settore, stiamo lavorando per la nuova stagione con pacchetti turistici e iniziative che possano attrarre nuovi ospiti nel nostro comune”.