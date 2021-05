SANTE MARIE, CONTRIBUTO PER LE ATTVITA’ COMMERCIALI E ARTIGIANALI

SANTE MARIE – L’amministrazione comunale di Sante Marie tende una mano alle attività economiche, commerciali e artigianali del territorio. Tramite un avviso l’ente ha voluto fornire una tempestiva risposta alle piccole e micro imprese del territorio comunale al fine di aiutarle a fronteggiare le difficoltà legate all’epidemia da covid semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione dei contributi.

Potranno rispondere all’avviso già pubblicato sul sito istituzionale dell’ente tutti coloro che svolgono alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale o artigianale attraverso una struttura operativa nel territorio del Comune di Sante Marie sono regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese, non sono in stato di liquidazione o di fallimento e hanno il Durc in regola.

“Il contributo a fondo perduto è stato ideato come ristoro delle perdite subite a seguito dell’emergenza covid”, ha commentato il sindaco Lorenzo Berardinetti “ma anche come incentivo a investire nel territorio e a migliorare la propria attività. Dall’inizio della pandemia abbiamo sostenuto con diversi provvedimenti le famiglie in difficoltà e le tante piccole realtà del nostro comune fondamentali per la nostra gente. Questo è un ulteriore aiuto che sicuramente darà una boccata d’ossigeno a chi ha resistito in questi mesi nonostante le tante problematiche riscontrate”.

Il contributo, che andrà da un minimo di mille euro a un massimo di 4mila euro, spetterà non solo a chi dimostrerà di aver subito una perdita, ma anche a chi vorrà fare degli investimenti per ammodernare o ampliare la propria attività. Nel bando, che scadrà il 7 giugno, già pubblicato sul sito istituzionale dell’ente sarà possibile apprendere tutte le informazioni necessarie per poter presentare la propria istanza.

Il link da cui scaricare i moduli: https://www.comune.santemarie.aq.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_731.html