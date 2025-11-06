SANTE MARIE: DOMENICA LA “CICLOTURISTICA DELLE CASTAGNE”, SPORT, TRADIZIONE E NATURA

SANTE MARIE – Manca poco alla 14ª Cicloturistica della Castagna, l’evento organizzato dal Centro Sportivo Italiano – Comitato L’Aquila in collaborazione con il Comune di Sante Marie (L’Aquila), che domenica 9 novembre trasformerà Sante Marie in un grande percorso tra sport, natura e tradizione.

Le iscrizioni saranno possibili a Sante Marie già da sabato 8 novembre dalle 17:00 alle 19:00 e poi domenica 9 novembre a partire dalle 7:30, al numero 353 42 43 148 oppure laquila@csi-net.it

Sono stati ideati tre percorsi adatti a tutti i livelli di esperienza. Il percorso Family–Young si sviluppa su 12 chilometri con 180 metri di dislivello ed è pensato per famiglie e giovanissimi. Si tratta di un itinerario pianeggiante immerso nella natura e nei colori autunnali, ideale per trascorrere una giornata all’aria aperta in sicurezza e divertimento. Il percorso Full, di 28 chilometri con 650 metri di dislivello, è dedicato ai ciclisti allenati e attraversa sentieri un tempo percorsi dai briganti, con tratti tecnici e panorami suggestivi tra boschi e vallate. La sfida più impegnativa è il percorso Full Extreme, che si sviluppa su 38 chilometri con 1.000 metri di dislivello. Si tratta di un itinerario articolato e spettacolare, con salite importanti, sterrati tecnici e panorami mozzafiato, pensato per i veri temerari e gli appassionati di mountain bike.

Tutti i partecipanti che affronteranno i percorsi con entusiasmo e spirito di squadra riceveranno la maglia tecnica ufficiale della Cicloturistica della Castagna 2025. Alla manifestazione saranno premiati anche con una speciale maglia rosa i gruppi più numerosi. Sono previsti riconoscimenti, inoltre, per l’atleta più giovane, per quello più esperto e medaglie per tutti i partecipanti del percorso Family–Young. I premi per i gruppi più numerosi e le classifiche includono prosciutti e prodotti agricoli per i primi tre classificati, sei bottiglie di vino per il quarto posto, una confezione di birre per il quinto, una confezione di pasta per il sesto e prodotti agricoli per il settimo.

Per l’occasione verrà anche allestito il “Villaggio delle Ciclovie d’Abruzzo” allestito in piazza Aldo Moro con stand informativi sul progetto Ciclovie d’Abruzzo, promosso dall’Unione dei Comuni, con il sostegno del Parco Sirente Velino e della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) della Valle Roveto, del Cammino dei Briganti mtb, Valle del Giovenco e Vallelongae aree relax. In programma anche un percorso di avviamento alla mountain bike per avvicinare anche i più piccoli all’uso della bici. L’evento vedrà inoltre attività per i bambini e una talk area per interviste e approfondimenti, consolidando il legame tra sport e promozione territoriale.

Si invitano tutti i partecipanti a seguire il canali ufficiale della Cicloturistica della Castagna per restare aggiornati su tutte le comunicazioni e novità relative all’evento.