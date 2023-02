SANTE MARIE: “IL CAMMINO DEI BRIGANTI” INCLUDERA’ ANCHE UN PERCORSO PER MOUNTAIN BIKE

SANTE MARIE – “Il Cammino dei briganti raddoppia da quest’anno con un percorso accessibile in bici, al cammino a piedi si affianca un percorso per mountain bike”, hanno annunciato in una nota gli organizzatori dell’evento.

“Il percorso in mountain bike sarà lungo quasi 220 km – continua la nota degli organizzatori – quindi il doppio del percorso a piedi. Anche con le mountain bike si potrà pedalare per 4-5 giorni, in parte rimanendo sul cammino classico, in parte esplorando territori limitrofi. Un percorso avvincente, rivolto a persone allenate e con una discreta esperienza.

Ci saranno, inoltre, bellissime discese su single track. Ovviamente forniremo tracce Gps e tutto ciò che occorre per il cammino”. Il percorso tocca 7 Comuni abruzzesi e 2 Comuni nel Lazio: Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Castellafiume, Cappadocia, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Massa d’Albe in Abruzzo mentre nel Lazio tocca i Comuni di Borgorose e Pescorocchiano. Il Cammino dei briganti è un percorso ad anello che si sviluppa nella Marsica e nel Cicolano, ai piedi del monte Velino. L’itinerario passa attraverso boschi, montagne e nella natura selvaggia che custodisce piccoli borghi medievali. Il percorso inizia e si conclude nella piazza di Sante Marie, in provincia dell’Aquila.

Il Cammino dei Briganti è lungo 100 km ed è percorribile tranquillamente in 5 giorni. E’ un percorso a quote medie: si parte da un dislivello di 850 mt., ci si inerpica lungo l’Appennino fra passi e vette più o meno difficili arrivando a toccare un’altitudine massima di 1920mt.