SANTE MARIE, IN ARRIVO FEDERICO FASION STYLE: CASTING ONLINE PER DONNE DAI 35 AI 75 ANNI

SANTE MARIE – Federico Fashion Style sta finalmente arrivando a Sante Marie per una puntata del nuovo programma Beauty Bus, prossimamente in onda su Real Time!

Se non avete già partecipato al casting dell’8 aprile siete ancora in tempo per salire sul suo scintillante Beauty Bus! Si cercano donne dai 35 ai 75 anni che vivono a Sante Marie o nei paesi limitrofi e sognano un autentico cambio look.

Chiamate o scrivete alla redazione al numero 327.0137474 e sarete subito ricontattate. La registrazione della puntata di “Beauty bus” è prevista per metà giugno nel borgo marsicano.

Tutti i nuovi casting verranno effettuati in videochiamata. Le candidate selezionate ai casting dell’8 aprile, invece, saranno contattate telefonicamente nelle prossime settimane.