SANTE MARIE, INAUGURATE COLONNINE PER RICARICA DI AUTO, BICI E ALTRI VEICOLI ELETTRICI

SANTE MARIE – Inaugurate le nuove colonnine per la ricarica di auto, biciclette e altri veicoli elettrici a Sante Marie. Domenica mattina, nella piazza antistante la chiesa del Sacro Cuore dove le colonnine Be Charge srl sono state sistemate, c’è stata una simbolica inaugurazione alla presenza dell’amministrazione comunale e dei volontari della protezione civile.

Nella cerimonia, svoltasi nel pieno rispetto delle norme anti – covid, è intervenuto anche il parroco padre Michelangelo Pellegrino, che ha benedetto le due colonnine.

“Ringraziamo Be Charge srl per aver scelto Sante Marie e per averci permesso di offrire ai nostri residenti e a quanti vengono a visitare il nostro paese di avere questo importante servizio”, ha commentato il primo cittadino di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti, presente alla cerimonia d’inaugurazione insieme al presidente del consiglio, Simona Giuliani, all’assessore Simonetta Lattanzi e ai consiglieri Marco Rossi e Valerio Stefanucci, “siamo certi che dare la possibilità a cittadini e turisti di poter usufruire di una ricarica veloce per un veicolo elettrico a due passi dal centro del paese sia una grande opportunità e un valore aggiunto per Sante Marie”.