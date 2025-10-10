SANTE MARIE: LA CICLOTURISTICA DELLE CASTAGNE PUNTA SUI GIOVANISSIMI E PREPARA UNA MAGLIA ROSA

SANTE MARIE – La Cicloturistica della castagna punta sui giovanissimi e prepara una maglia rosa per il primo classificato della sezione family.

Nell’ambito della quattordicesima edizione della Cicloturistica della Castagna, che si terrà domenica 26 ottobre a Sante Marie (L’Aquila), il Comitato CSI L’Aquila e il Comune di Sante Marie hanno deciso di puntare sui giovani e giovanissimi. L’evento, ultima tappa del Ciclo Tour Abruzzo Experience 2025, si propone di coinvolgere le nuove generazioni di ciclisti amatoriali che negli ultimi anni si stanno avvicinando a questo sport. La manifestazione offrirà tre percorsi studiati per ogni livello di preparazione. Il tracciato Family-Young, di 18 km e 180 metri di dislivello positivo, pensato proprio per le famiglie e i giovanissimi, che saranno seguiti passo dopo passo dalle guide del Csi L’Aquila.

Al partecipante più giovane che completerà il percorso con il miglior tempo, è prevista una speciale maglia rosa. Un vero e proprio simbolo del ciclismo che sarà sicuramente indossata con una certa emozione dal giovane che se lo aggiudicherà. A tutti i ragazzi che faranno il percorso sarà consegnata invece una medaglia da parte del Csi L’Aquila. Per i ciclisti più esperti, i percorsi Full propongono due varianti: una da 28 km con 650 metri di dislivello e una più impegnativa da 38 km con 1.000 metri di dislivello positivo.

“Abbiamo voluto valorizzare l’area ‘young’ del percorso family, perché vediamo sempre più giovanissimi avvicinarsi al mondo del ciclismo e della mountain bike”, ha dichiarato Luca Tarquini, presidente del CSI L’Aquila, “questa iniziativa è un modo per supportare la loro passione e incoraggiarli a pedalare in sicurezza. Ne abbiamo avuti tanti negli anni passati e ne ospiteremo molti di più quest’anno segno che i valori dello sport, se trasmessi in modo adeguato, vengono recepiti immediatamente dalle nuove generazioni”. La giornata inizierà domenica 26 alle 7:30 con l’apertura degli stand per le iscrizioni. La partenza è fissata per le 9:30. Al termine, i partecipanti potranno godere di un “Pasta Party” alle 13, seguito dalle premiazioni alle 14.

Le iscrizioni sono disponibili online sul sito www.endu.net a prezzi agevolati per i più piccoli. Sarà possibile iscriversi anche a Sante Marie sabato 25 ottobre, dalle 17 alle 19, con la possibilità di ritirare il pacco gara per i primi 300 iscritti. Per maggiori informazioni è disponibile il numero di telefono 353.42.43.148 e la pagina Facebook dedicata.