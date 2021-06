SANTE MARIE, PIANTE E FIORI ABBELLIRANNO PIAZZE E STRADE: DOMANI LA DISTRIBUZIONE

SANTE MARIE – Colorare con fiori e piante le piazze e le strade del Comune di Sante Marie è l’obiettivo che si è posta l’amministrazione comunale. Per questo domani pomeriggio, a partire dalle 15.30 l’amministrazione, in collaborazione con la riserva naturale Grotte di Luppa e le associazioni di Sante Marie e frazioni, distribuirà in piazza Aldo Moro piante e fiori che poi saranno sistemati nei vari angoli dei paesi.

“Grazie alla collaborazione di tutti”, hanno spiegato dall’amministrazione comunale, “potremo abbellire ogni piccolo scorcio dei nostri paesi e renderli così più accoglienti in vista dell’estate”.