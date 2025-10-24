SANTE MARIE: POSTICIPATA AL 9 NOVEMBRE LA CICLOTURISTICA DELLA CASTAGNA

SANTE MARIE – La riunione tecnico-organizzativa per la Cicloturistica della Castagna ha portato alla decisione unanime di posticipare l’evento a domenica 9 novembre 2025. La manifestazione è valida come Campionato Nazionale CSI di Escursionismo MTB e tappa conclusiva del CicloTour Abruzzo Experience. La scelta di differire la data, inizialmente prevista per il 26 ottobre, è stata presa a causa delle avverse condizioni meteorologiche attese.

La data del 9 novembre è stata preferita al 16 per evitare la concomitanza con altri eventi. Il programma della giornata e i tracciati rimangono invariati. La Cicloturistica offrirà percorsi adatti a tutti i livelli. Il tracciato Family-Young è pensato per famiglie e giovanissimi: prevede 12 km con 180 metri di dislivello positivo. I percorsi Full propongono due varianti: una da 28 km con 650 metri di dislivello e una più impegnativa da 38 km con 1.000 metri di dislivello positivo. L’evento inizierà domenica 9 novembre alle 7:30 con l’apertura degli stand per le iscrizioni.

La partenza ufficiale è fissata alle 9:30. Al termine della pedalata, i partecipanti potranno godere del “Pasta Party” alle 13:00, seguito dalle premiazioni finali alle 14:00. Saranno inoltre confermati l’allestimento del Bike Park e tutti i ristori lungo i tracciati. Le iscrizioni in loco saranno possibili a Sante Marie (L’Aquila) sabato 8 novembre dalle 17:00 alle 19:00 e domenica 9 novembre a partire dalle 7:30. Il pacco gara sarà garantito ai primi 300 iscritti.

Per informazioni e iscrizioni è inoltre possibile contattare il numero di telefono 353.42.43.148 o scrivere all’indirizzo email laquila@csi-net.it. Si invitano i partecipanti a seguire i canali social CSI L’Aquila e Cicloturistica della Castagna per ulteriori aggiornamenti e comunicazioni ufficiali.