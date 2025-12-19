SANTE MARIE: PRESENTATO IL CARTELLONE CON GLI EVENTI NATALIZI. SI PARTE DOMANI

SANTE MARIE – L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni locali, presenta il programma ufficiale “Natale a… Sante Marie”. Un calendario ricco di appuntamenti che animerà il borgo per tutto il periodo delle festività, tra tradizione, musica e laboratori. Si parte domani, 20 dicembre, con l’evento “‘Ntosse, ‘Ndocce e Intusse” alle 16.30 a Santo Stefano. Un momento per celebrare insieme questo antico rito che si tramanda di generazione in generazione e scoprire da vicino la radice comune che unisce le fiaccole di diverse comunità.

Seguirà, alle 18:30 nella chiesa del Sacro Cuore di Sante Marie (L’Aquila), un incontro di formazione cristiana con monsignor Giovanni Massaro, vescovo della diocesi dei Marsi, e per chiudere la giornata una conviviale alla sala don Beniamino. Il 23 dicembre sarà dedicato ai più piccoli con l’apertura de “Il villaggio di Babbo Natale”, organizzato dalla Pro Loco, in piazza Aldo Moro a partire dalle 15. Laboratori, gonfiabili, truccaelfo, musica, palloncini e l’arrivo di Babbo Natale animeranno il pomeriggio.

Dopo il Natale, il 27 dicembre il centro storico ospiterà il Presepe vivente organizzato dai ragazzi dell’oratorio a partire dalle 17, A seguire il concerto Ail “Piero D’Eramo” con i Jam Soldiers alle 18:30 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Il 30 dicembre spazio alla creatività con il laboratorio di biscotti “Impastiamo il Natale” promosso dalla Commissione pari opportunità, alla sala don Beniamino dalle 15. Il nuovo anno si aprirà il 3 gennaio con il concerto “Note d’Incanto” alle 18.30 nella sala don Beniamino. Il 4 gennaio sarà la volta della tradizionale tombolata parrocchiale nella sala don Beniamino. Le celebrazioni si concluderanno il 6 gennaio con l’arrivo della Befana, previsto per le 12.30 nella chiesa del Sacro Cuore al termine della messa.