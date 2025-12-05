SANTE MARIE: RIAPRONO I BATTENTI GLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZA ALDO MORO. DOMANI TAGLIO DEL NASTRO

SANTE MARIE – Gli uffici comunali di Sante Marie (L’Aquila) riaprono le porte in piazza Aldo Moro. L’amministrazione ha fissato per domani il taglio del nastro. La cerimonia si svolgerà alle 11.30 e segnerà la fine di due anni di lavori. In questo periodo i servizi amministrativi sono rimasti operativi presso la parrocchia Santa Maria delle Grazie.

L’intervento di ristrutturazione ha richiesto un investimento di 512.541 euro. Le risorse provengono dal “Programma interventi antisismici su edifici pubblici con funzioni strategiche ai fini di protezione civile (annualità 2019-2021)” della Regione Abruzzo. Il progetto ha garantito la messa in sicurezza dell’edificio e la realizzazione della nuova sede del Centro operativo comunale (Coc). I dipendenti sono rientrati da qualche giorno per riorganizzare il lavoro. Domani ci sarà il taglio ufficiale del nastro.

Il primo cittadino ha invitato la popolazione a partecipare all’evento. “Sarà un momento importante per il nostro paese”, ha spiegato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “un’occasione per ritrovarci e celebrare insieme la riapertura della casa comunale”.