SANTE MARIE, SABATO GIORNATA FAI MARSICA TRA ARTE E MUSICA

SANTE MARIE – Il Fai Marsica sbarca a Sante Marie per una giornata tra arte e musica. È in agenda per sabato pomeriggio l’iniziativa organizzata dal Fai Marsica in collaborazione con il Comune di Sante Marie, la riserva grotte di Luppa, la commissione pari opportunità e la Fondazione Carispaq.

A partire dalle 14.30 sarà possibile effettuare il check-in e visitare la chiesetta medievale di San Quirico. Alle 16.30 si giungerà alla Fonte della Rocca dove è previsto il concerto “Piano solo” per la rassegna “I suoni dell’arte” di Emilia Di Pasquale con Beatrice Ciofani al violino, Gianmarco Piemari alla viola e alle percussioni e Giancarlo Giannageli al violoncello. Alle 18 ci sarà un break offerto dalla commissione pari opportunità e alle 18.30 sarò possibile vistare la chiesa di Santa Maria delle Grazie.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid. Al termine dell’appuntamento ci sarà l’estrazione della lotteria organizzata dalla commissione pari opportunità per raccogliere fondi a sostegno del reparto di riabilitazione dell’ospedale Umberto I di Tagliacozzo che durante l’emergenza covid ha operato a sostegno di tutto il territorio. In palio un quadro donato dall’artista Attilio Salciccia. Per informazioni è possibile contattare il numero 370.3677319. Si consiglia di indossare scarpe comode e di portare un plaid per assistere al concerto sul prato.