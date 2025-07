SANTE MARIE: TORNA LA RASSEGNA “OMNIA FEST” CON UN CALENDARIO VARIEGATO DI EVENTI

SANTE MARIE – Un’estate ricca di eventi attende cittadini e visitatori a Sante Marie (L’Aquila) grazie all’edizione 2025 dell’Omnia Fest, la rassegna estiva organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con le Pro Loco e le associazioni del territorio.

Dal mese di luglio fino a fine agosto, il borgo abruzzese sarà animato da un calendario variegato pensato per tutte le età e tutti i gusti: yoga all’aperto, camminate ecologiche e fitness, ma anche festival cinematografici, presentazioni di libri, concerti, sagre e feste patronali. Immancabili le rievocazioni storiche, gli eventi per bambini, le cene in piazza e le iniziative dedicate alla memoria e alla solidarietà. Tra i momenti più attesi, il Briganti Film Festival, le feste del tartufo e della polenta, la musica e la tradizionale Sagra del Cinghiale, che chiuderà il cartellone estivo il 30 agosto.

“Anche quest’anno abbiamo voluto costruire un calendario capace di rappresentare l’identità di Sante Marie, unendo tradizione, innovazione e partecipazione”, ha dichiarato il sindaco Lorenzo Berardinetti, “l’Omnia Fest è un’occasione preziosa per vivere insieme il nostro paese, aprirci all’accoglienza e valorizzare tutto ciò che di bello il nostro territorio può offrire”. Un programma costruito con il cuore e la partecipazione attiva della comunità, per offrire a residenti e turisti il meglio dell’estate tra divertimento, natura e identità locale.