SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA: 61ENNE SCOMPARSA, AVVIATE RICERCHE

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Sono in atto le ricerche, in territorio di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) della signora Teresa Laskowska, 61enne di nazionalità polacca, che secondo la denuncia presentata ieri al locale Comando Stazione dei Carabinieri, si sarebbe allontanata il 3 settembre scorso da casa senza farvi rientro.

La donna – alta 1.70 circa, peso 60 Kg, capelli castani, occhi grigi, corporatura media – è affetta da depressione, comprende l’italiano pur non parlandolo in modo fluente, si è allontanata a piedi e non ha al seguito telefono o documenti.

Al momento, contestualmente alle indagini condotte dall’Arma, l’attenzione delle squadre di ricerca, tratte dagli organici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, di unità cinofile molecolari del Soccorso Alpino e dei volontari della Protezione Civile è focalizzata al territorio di Sant’Egidio alla Vibrata, pur non escludendo la possibilità che la persona possa essersi diretta in altro contesto territoriale.

Chiunque ne avesse notizia, può contattare l’Arma dei Carabinieri (112) o qualsiasi altra centrale operativa (113, 115, 117, 118).