SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA: IL CONSIGLIO REGIONALE CELEBRA I 70 ANNI DEL “MAGLIFICIO GRAN SASSO”

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo celebra i “70 anni del Maglificio Gran Sasso” di Sant’Egidio alla Vibrata (TE) con un appuntamento in programma lunedì 19 dicembre 2022, alle ore 10.30, nella sede dell’azienda in Via Isaac Newton.

Si tratta di un’iniziativa sostenuta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con l’intento di riconoscere l’alto valore di una realtà imprenditoriale che rappresenta oggi un’icona internazionale nella creazione e commercializzazione di maglieria luxury Made in Italy. All’evento interverranno il presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri, e il consigliere segretario Dino Pepe, promotore dell’omaggio istituzionale.

Il Maglificio Gran Sasso è un’azienda di grande tradizione, in grado di coniugare l’innovazione con il rispetto della natura, che rappresenta, insieme a tante altre realtà imprenditoriali della nostra Regione, un fattore fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio e della sua economia.

Lo stabilimento impiega oltre 400 dipendenti, ha un rinnovato parco macchine e, l’edifico progettato dell’architetto Guido Canali, che ha conquistato la Menzione d’Onore al Premio triennale di Milano Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana 2009, occupa uno spazio di 36.000 mq comprendenti la produzione, il magazzino, l’amministrazione, lo showroom e la mensa. (red)