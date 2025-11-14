SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA: LAVORATORI IN NERO E VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA, SOSPESA ATTIVITA’ PUB

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Lavoratori in nero, mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ulteriori violazioni relative alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel corso dei servizi serali dedicati al controllo della movida a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto dell’Arma territoriale, hanno effettuato un articolato intervento ispettivo presso diversi locali pubblici del territorio.

L’attenzione dei militari – si legge in una nota – si è concentrata su un pub molto frequentato, dove è emerso che la totalità dei lavoratori presenti era impiegata “in nero”, senza alcun tipo di contratto o regolare comunicazione di assunzione.

Le verifiche hanno inoltre accertato la mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e ulteriori violazioni relative alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel contesto dell’operazione sono stati effettuati anche controlli sugli avventori, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme di ordine e sicurezza pubblica e all’identificazione dei presenti.

A seguito delle gravi irregolarità riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto all’elevazione delle prescrizioni ed hanno disposto la sospensione immediata dell’attività del pub, sia per l’impiego di lavoratori totalmente irregolari, sia per le carenze riscontrate in materia di sicurezza.

L’attività potrà riaprire solo dopo aver ottemperato a tutte le prescrizioni impartite dal N.I.L. e aver ripristinato le condizioni di regolarità lavorativa e di sicurezza richieste dalla normativa vigente.