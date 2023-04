TERAMO – A Sant’Egidio alla Vibrata, un bambino di 12 anni è rimasto schiacciato da un cancello. Il tutto davanti agli occhi del padre. Il bambino è in gravi condizioni. A quanto pare il padre era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione quando all’improvviso si è consumato il dramma. Per cause ancora da accertare un cancello altro ben sette metri, tutto in lega di metallo, pesantissimo, si è abbattuto sul bambino.

Il cancello si è scarrellato e con tutto il suo peso ha travolto il bimbo. Il padre ha sentito il botto e subito ha cercato di soccorrere il figlio. Ma qualcosa è andato nel verso storto e di fatto il padre non è riuscito a sollevare subito il cancello.

Così le urla e la richiesta di aiuto ai vicini. Solo a quel punto, con l’aiuto di altre persone, il cancello è stato sollevato e il bambino è stato soccorso. Adesso lotta tra la vita e la morte in ospedale dove versa in condizioni gravi. Bisogna capire quale possa essere stata l’esatta dinamica dell’incidente che ha stravolto la Psqua di una intera famiglia. Sarà compito degli inquirenti capire in che modo il cancello si è abbattuto sul bambino per accertare eventuali responsabilità.