SANT’EGIDIO: EVADE DAI DOMICILIARI E PROVOCA INCIDENTE CON L’AUTO, ARRESTATO 38ENNE

TERAMO . Nella mattinata di ieri, a Sant’Egidio alla Vibrata, i carabinieri hanno tratto in arresto un 38enne, extracomunitario, gravato da diversi precedenti di polizia, presunto responsabile di evasione dagli arresti domiciliari e lesioni stradali.

L’uomo, sebbene sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, cui era stato associato su provvedimento dell’autorità giudiziaria di Brescia per reati contro la persona, si è posto alla guida della propria autovettura e, a seguito di manovre spericolate, nel centro del Comune vibratiano, avrebbe impattato un’auto coinvolgendo altre quattro successivamente.

Gli immediati accertamenti svolti dai carabinieri a seguito del violento sinistro hanno permesso di acclarare che l’uomo avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’incidente ha comportato il ricovero di due conducenti dei veicoli coinvolti che hanno riportato lesioni non gravi su diverse parti del corpo, necessitando delle cure dell’Ospedale civile di S. Omero.

L’extracomunitario, pertanto, è stato bloccato ed arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per evasione e lesioni stradali aggravate dalla guida in stato di ebbrezza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ricollocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo con rito direttissimo previsto per la giornata del 9 dicembre.