SANT’EUSANIO DEL SANGRO: AUTO CONTRO FURGONE E POI CONTRO UN MURO, MORTO 93ENNE

SANT’EUSANIO DEL SANGRO – Incidente mortale questa mattina sulla strada statale 84 a Sant’Eusanio del Sangro (Chieti), in contrada Santa Lucia.

Un pensionato di Castel Frentano (Chieti), di 93 anni, mentre, sulla statale 84, era alla guida della sua Punto, probabilmente a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un camion e schiantandosi, alla fine, contro il muro di cinta di un ristorante. Per l’anziano non c’è stato nulla d fare: inutile ogni tentativo di rianimarlo.Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e la polizia per i rilievi di legge.

Il decesso è avvenuto sul colpo. Non è da escludere un malore dell’automobilista all’origine dell’incidente.