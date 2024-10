SANT’EUSANIO FORCONESE: GRANDE FESTA PER I 102 ANNI DI MIMMA CAROSONE, NONNA DEL SINDACO VISCONTI

L’AQUILA – Festa grande oggi a Sant’Eusanio Forconese, in provincia dell’Aquila, per le 102 candeline di Mimma Carosone, nonna del sindaco Deborah Visconti.

A stringersi intorno a nonna Mimma, tutti i tre figli, altri nipoti, ed anche il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo.

Questo il messaggio commosso della nipote e sindaco Debora Visconti: “Carissima nonna Mimma,

oggi celebriamo un traguardo davvero straordinario: 102 anni di vita ricca di esperienze e amore! La tua forza e il tuo spirito sono fonte d’ispirazione per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerti.

Che questa giornata sia piena di affetto, serenità e gioia, circondata dalle persone che ti vogliono bene. Con i migliori auguri per un compleanno speciale e con l’ammirazione profonda per tutto ciò che sei e che hai vissuto!

Un ringraziamento speciale all’ ecc.mo Prefetto Dott. Giancarlo Di Vincenzo la cui presenza oggi ci ha onorato profondamente per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso nonna Mimma e per il territorio di Sant’Eusanio Forconese, segno concreto di sostegno e collaborazione”.