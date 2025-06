SANT’EUSANIO FORCONESE: GROSSO CAMION FINISCE FUORI STRADA, AUTISTA EVITA IL PEGGIO

SANT’EUSANIO FORCONESE – Un incidente stradale che avrebbe potuto avere danni e conseguenze ben più gravi si è verificato ieri nell’Aquilano. Un grosso autoarticolato lungo circa 12 metri proveniente da Ravenna diretto a Sant’Eusanio (nei pressi della chiesa e del Cimitero), per rifornire alcuni contadini è uscito fuori strada con il rischio di ribaltarsi su un lato. Fortunatamente il conducente è riuscito con una manovra di emergenza a tenerlo in bilico sul ciglio della carreggiata. Sul posto per la messa in sicurezza gli addetti delle Autodemolizioni San Vittorino, che grazie ai loro mezzi speciali/particolari sono riusciti a riportarlo in strada.

