“SANTO ROSARIO DI RIPARAZIONE AI GAY PRIDE E ALLE BLASFEMIE”: ESPLODE IL CASO AD ATESSA

ATESSA – “Santo rosario di riparazione ai gay pride e alle blasfemie anticattoliche”.

Poche parole sufficienti a sollevare un polverone e a scatenare una bufera sui social e nel dibattito pubblico ad Atessa (Chieti).

Nella cittadina, che conta oltre 10mila abitanti ed ospita uno dei poli produttivi più importanti del centrosud, quello della Val di Sangro, da giorni continua a tenere banco il post-evento pubblicato dalla Compagnia San Giuseppe, un’associazione – si legge nella bio – che “si prefigge i seguenti scopi: difendere la Tradizione immutata e incorruttibile della Fede Cattolica; preservare e tramandare le forme rituali e musicali proprie alla tradizione romana della Santa Messa Tridentina”.

L’appuntamento, che è stata condiviso sui social, è in programma”Domenica 26 giugno alle ore 19:00 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli presso il convento di San Pasquale (Vallaspra di Atessa). Che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa”.

Si tratterebbe comunque di un’iniziativa privata che non ha nulla a che vedere con il convento di Vallaspra, meglio conosciuto come San Pasquale, un complesso chiesa-monastero di origine francescana immerso nel verde.

L’annuncio ha subito richiamato decine di commenti, rimbalzando su numerosi profili facebook, alimentando l’indignazione degli utenti e dei cittadini in generale. Tanto che qualcuno propone di mettere in piedi una manifestazione di protesta per lo stesso giorno.

“Ma è un fake?” chiede qualcuno, “purtroppo è serissimo”, risponde un altro utente. E ancora: “Vi rendete conto che ci sta gente che non arriva a fine mese, bollette a le stelle, salari da 4 mondo, ecc ecc e voi *** fate i rosari contro le blasfemie e i gay?”.

Dagli organizzatori del rosario, al momento, nessun ulteriore chiarimento ma si tratterebbe, da quanto emerso, dell’iniziativa di poche persone, circostanza che escluderebbe una grande partecipazione.