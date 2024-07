SANTO STEFANO DI SESSANIO: AL VIA “SOTTOBOSCO” FIERA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

SANTO STEFANO DI SESSANIO – Sottobosco, fiera dell’artigianato artistico e sostenibile è un evento organizzato dall’ associazione no profit Re-Generation che avrà luogo nello splendido borgo di Santo Stefano di Sessanio, nell’aquilano, il 6 e il 7 Luglio 2024 nella Piazza del Comune a partire dalle ore 11 del giorno 6. Con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Sessanio, Sottobosco raccoglierà nella Piazza del Comune artigiane ed artigiani provenienti da tutta Italia (e non solo).

Ricerca, design ed arte del riciclo saranno i protagonisti di queste giornate estive avvolte dalla cornice del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nei giorni dell’evento sarà possibile fare esperienza del lavoro artigiano partecipando a workshop organizzati dai protagonisti della fiera, conoscendone le storie ed acquistandone i lavori. Sottobosco consentirà a tutti i partecipanti e visitatori di godere delle bellezze di Santo Stefano di Sessanio e dintorni grazie ai suoi trekking a passo d’ asino (in collaborazione con “Gira e Rigira”) e sperimentando il Cinetrekking (in collaborazione con “Gran Sasso Guides”).

.Il 6 Luglio dalle ore 19, la fiera ospiterà il concerto folk-blues di Marianna D’Ama e Joseph Martone, organizzato in collaborazione con Polarville. Parte del ricavato di Sottobosco sarà devoluto all’associazione Viva. In caso di pioggia tutte le attività di Sottobosco verranno spostate all’ interno della Sala Civica del Municipio. Re-Generation Re-Generation è un’associazione no profit nata a L’Aquila nel 2014 dalla volontà di Camilla Pietropaoli, Federica Tomassoni e Lorenzo Giampietro. Dopo la scomparsa di Camilla Pietropaoli nel 2020 soci ed amici hanno deciso di unire le loro esperienze, per dare continuità al suo lavoro.

Nel 2024 Re-Generation si impegna nel promuovere e tutelare le pratiche di produzione artistica creativa e artigianale sul territorio, nel divulgare i principi dello sviluppo sostenibile e le pratiche della filiera corta e del consumo lento, attraverso la collaborazione e il dialogo con le realtà associative e gli operatori economici di prossimità. Re-Generation incoraggia forme di micro imprenditorialità ed economia partecipativa coinvolgendo artisti, artigiani e piccoli imprenditori credendo nella partecipazione della cittadinanza attiva. Re-Generation è un’ associazione no profit per questo il ricavato degli eventi che organizza sono devoluti ad associazioni di ricerca contro il cancro e cura del malato oncologico.