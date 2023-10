SANTO STEFANO DI SESSANIO: MARTEDI’ LA SESTA EDIZIONE DELLA NOTTE DELLE LUMERE

L’AQUILA – Anche quest’anno, martedì 31 ottobre, tra le piazzette e le vie del borgo di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) andrà in scena, per la sua 6/a edizione, ‘La Notte delle Lumere’.

Una manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Gira e Rigira con la collaborazione dalla Proloco, all’insegna del recupero delle tradizioni abruzzesi attraverso performance itineranti in cui vengono raccontate in diversi modi le origini di questa notte speciale conosciuta ovunque come Halloween.

Il programma prevede due tour a scelta, uno alle 17 con asini, canti e racconti e uno alle 21.30 con musica, storie e gran finale in piazza; alle 18 ci sarà una conferenza “semiseria” con Gino Bucci, scrittore ed ambasciatore dell’Abruzzo, attraverso la pagina ‘L’abruzzese fuori sede’ e Domenico Di Felice, nelle vesti del divulgatore ‘dottor Antiaccademico’.

I due saranno presenti anche nei tour insieme a: Francesca Camilla D’Amico, attrice e narratrice di Bradamante Teatro che racconterà di storie di fate, streghe, mazzamarrell’, lupi mannari, malocchi, misteri, tesori nascosti sotto le montagne abruzzesi.

Il musico, cantore e compositore Michele Avolio (DisCanto) accompagnerà i partecipanti in un viaggio musicale per riscoprire le radici culturali e canore della nostra terra e delle nostre tradizioni popolari legate al Capetièmpe e dintorni. Completano il programma i rapaci notturni di MajaNocte. Info: 328.8411477