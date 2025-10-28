SANTO STEFANO DI SESSANIO: TORNA DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE LA NOTTE DELLE LUMERE

L’AQUILA – La magia del Capetièmpe torna a illuminare i vicoli di Santo Stefano di Sessanio (L’Aquila) con l’attesissima edizione 2025 de “La Notte delle Lumere”, un evento che fonde la memoria popolare abruzzese con linguaggi artistici contemporanei.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso dove canti, racconti, rituali e installazioni evocative daranno vita a un’esperienza immersiva e multisensoriale.

Il Capetièmpe, antica tradizione abruzzese legata al culto dei defunti e alla ciclicità del tempo, rivive attraverso le “lumere” — lanterne accese per guidare le anime — e si rinnova con una sorprendente novità: le video installazioni di Diego La Chioma che animeranno i vicoli del paese con figure provenienti da un “altro mondo”. Questi personaggi prenderanno voce grazie narrazioni e canti sia il 31 che 1, in un dialogo poetico tra visibile e invisibile.

Tra gli appuntamenti da non perdere: Venerdì 31 ottobre: La Ruota del Tempo, conferenza semi-seria sul folklore, e Storie di Capetièmpe, narrazioni itineranti tra le pietre del borgo, Sabato 1° novembre: laboratori creativi, passeggiate tematiche con asini, incontri con rapaci notturni e rituali musicali.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 31 OTTOBRE

Ore 21:00 | LA RUOTA DEL TEMPO Conferenza semi-seria sul tema della “ruota del tempo” e del calendario contadino Domenico De Felice in arte Dottor Antiaccademico (esperto di folklore)

Ore 21:30 | STORIE DI CAPETIEMPE tra i vicoli di Santo Stefano: una passeggiata suggestiva tra racconti, canti ed immagini evocative Diego La Chioma e Ass. Movimento Zoè

Costo attività: 15€/persona

SABATO 1° NOVEMBRE

Ore 11:00 | Laboratorio di intaglio zucche condito con storie e racconti su questa tradizione

ATTIVITÀ GRATUITA offerta libera

Ore 12:00 | IL VIAGGIO DI ORFEO Passeggiata tematica in compagnia di asini e del Dottor Antiaccademico

Costo attività: 10€/persona

Ore 16:00 | ‘”PIJAT O VECCHIO E DAMM’ O NUOVO” esperienza “rituale” intorno al fuoco mediata da voce e chitarra Maria Giulia Fiorino in arte Dera Sol (cantautrice e operatrice olistica)

ATTIVITÀ GRATUITA

Ore 17:30 | STREGHE, FANTASMI E FAMIGLI incontro ravvicinato con i rapaci notturni e il corvo imperiale MajaNocte.

ATTIVITÀ GRATUITA

Ore 18:30 | STORIE DI CAPETIEMPE tra i vicoli di Santo Stefano: una passeggiata suggestiva tra racconti, canti ed immagini evocative Diego La Chioma e Ass. Movimento Zoè

Costo attività: 15€/persona

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Ore 11:00 | Laboratorio di intaglio zucche condito con storie e racconti su questa tradizione

ATTIVITÀ GRATUITA offerta libera

Con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Sessanio, il supporto della Proloco di Santo Stefano di Sessanio, de “La Bottega di A. Mantini” e “La Bifora e le Lune”, con il contributo della Fondazione Carispaq e BCC Roma, “La Notte delle Lumère” si conferma come un appuntamento imperdibile per chi cerca un’autentica immersione nella cultura, nella memoria e nella meraviglia.

Organizzazione a cura di “Gira e Rigira”

Info e prenotazioni: 328 841 1477